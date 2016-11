A pianista Alexandra Torrens dará uma oficina gratuita de piano erudito no sábado (26) em Balneário Camboriú. As inscrições para a atividade foram prorrogadas até 25 de novembro.

Podem se inscrever estudantes de piano e pianistas residentes em Balneário Camboriú. Músicos e público em geral também podem participar, mas como ouvintes.

As inscrições devem ser feitas pelo whatsApp (47) 99183-8630, pelo e-mail casaalexandratorrens@gmail.com ou por meio do site.

A oficina “Piano Erudito: Performance e Estudo” ocorrerá das 14h às 19h30min, na Casa Alexandra Torrens (CAT), localizada na Rua 2070, 970, Centro. A atividade é a contrapartida social do projeto Sarau de Piano, patrocinado pela Lei de Incentivo à Cultura de Balneário Camboriú (LIC).

O projeto da pianista incluiu ainda o concerto “Sarau de Piano”, apresentado em 28 de outubro no Teatro Bruno Nitz. Além de Alexandra, participaram do concerto o compositor e pianista Alberto Heller e a cantora lírica Ariadne Oliveira.

Sobre Alexandra Torrens

Pianista portuguesa de origem luso-espanhola, diplomada com o Curso Superior de Piano pelo Conservatório de Música do Porto em Portugal e com especializações nos EUA, na Áustria e Alemanha. Com mais de trinta anos de carreira como solista e camerista, realizou apresentações nas principais salas de Portugal: Fundação Calouste Gulbenkian, Culturgest, Centro Cultural de Belém e Expo 98. Estreou no Brasil em 2008 com um recital de piano solo no Teatro Municipal de Itajaí (SC). Eclética na escolha das obras, o repertório de Alexandra compreende também obras de compositores brasileiros para piano solo e canto e piano. A artista mantém atividade pedagógica regular desde 1991,contribuindo para a formação musical de pianistas por meio de aulas, cursos e palestras.