FICÇÃO

1º (1º) Harry Potter e a Criança Amaldiçoada - Partes Um e Dois (Edição Brochura) - Vários autores - ed. Rocco - R$ 49,50 (352 págs.)

2º (3º) O Homem Mais Inteligente da História - Augusto Cury - ed. Sextante - R$ 29,90 (272 págs.)

3º (6º) Como Eu Era Antes de Você - Jojo Moyes - ed. Intrínseca - R$ 34,90 (320 págs.)

4º (7º) Depois de Você - Jojo Moyes - ed. Intrínseca - R$ 39,90 (320 págs.)

5º (-) Harry Potter e a Pedra Filosofal - J. K. Rowling - ed. Rocco - R$ 38,50 (224 págs.)

6º (-) O Orfanato da Srta. Peregrine para Crianças Peculiares - Capa do Filme - Ransom Riggs - ed. Leya - R$ 29,90 (334 págs.)

7º (4º) O Orfanato da Srta. Peregrine para Crianças Peculiares - Edição Slim - Ransom Riggs - ed. Leya - R$ 19,90 (336 págs.)

8º (-) A Garota no Trem - Capa do Filme - Paula Hawkins - ed. Record - R$ 37,90 (378 págs.)

9º (-) Quatro Vidas de um Cachorro - W. Bruce Cameron - ed. Harper Collins - R$ 34,90 (288 págs.)

10º (5º) Harry Potter e a Criança Amaldiçoada - Partes Um e Dois (Capa Dura) - Vários autores - ed. Rocco - R$ 64,50 (352 págs.)

NÃO FICÇÃO*

1º (1º) Rita Lee: uma autobiografia - Rita Lee - ed. Globo Livros - R$ 44,90 (296 págs.)

2º (2º) Humano Demais - Rodrigo Alvarez - ed. Globo - R$ 49,90 (416 págs.)

3º (3º) Novos Caminhos, Novas Escolhas - Abilio Diniz - ed. Objetiva - R$ 34,90 (176 págs.)

4º (7º) Lava Jato - Vladimir Netto - ed. Primeira Pessoa - R$ 39,90 (400 págs.)

5º (5º) Homo Deus - Yuval Noah Harari - ed. Harper Collins - R$ 34,90 (288 págs.)

6º (-) Anatomia de um Desastre - Vários autores - ed. Cia das Letras - R$ 44,90 (336 págs.)

7º (9º) Felicidade ou Morte - Clóvis de Barros Filho e Leandro Karnal - ed. Papirus 7 Mares - R$ 29,90 (96 págs.)

8º (-) J. R. R. Tolkien - O Senhor da Fantasia (125 Anos) - Michael White - ed. Darkside - R$ 59,90 (256 págs.)

9º (10º) O Diário de Anne Frank: Edição Definitiva - Otto H. Frank e Mirjam Pressler - ed. Record - R$ 49,90 (352 págs.)

10º (8º) Sapiens - Yuval Noah Harari - ed. L&PM - R$ 59,90 (464 págs.)

LIVROS ELETRÔNICOS

No Brasil **

1º Ansiedade - Augusto Cury - ed. Saraiva

2º Gestão da Emoção - Augusto Cury - ed. Benvirá

3º Ansiedade 2 - Augusto Cury - ed. Benvirá

4º O Homem Mais Inteligente da História - Augusto Cury - ed. Sextante

5º A Garota no Trem - Paula Hawkins - ed. Record

No exterior *

1º People of the Book - Geraldine Brooks - ed. Penguin Books

2º Island of Glass - Nora Roberts - ed. Berkley

3º Cross the Line - James Patterson - ed. Little, Brown and Company

4º The Whistler - John Grisham - ed. Doubleday

5º No Man's Land - David Baldacci - ed. Grand Central Publishing

INFANTOJUVENIL

1º (4º) O Diário de Larissa Manoela - Larissa Manoela - ed. Harper Collins - R$ 29,90 (152 págs.)

2º (2º) Não se Enrola, Não - Isabela Freitas - ed. Intrínseca - R$ 29,90 (224 págs.)

3º (5º) Diário de um Banana 11: Vai ou Racha - Jeff Kinney - ed. Vergara & Riba - R$ 38,90 (224 págs.)

4º (9º) A Batalha Contra Herobrine - AuthenticGames - ed. Alto Astral - R$ 19,90 (112 págs.)

5º (-) João Sendo João - João Guilherme - ed. Outro Planeta - R$ 32,90 (192 págs.)

6º (7º) Não se Iluda, Não - Isabela Freitas - ed. Intrínseca - R$ 29,90 (272 págs.)

7º (-) A Batalha da Torre - AuthenticGames - ed. Alto Astral - R$ 19,90 (112 págs.)

8º (3º) As Crônicas de Nárnia - Volume Único - C. S. Lewis - ed. WMF Martins Fontes - R$ 94,90 (752 págs.)

9º (-) A Maleta de Criaturas - Mark Salisbury - ed. Harper Collins - R$ 149,90 (192 págs.)

10º (8º) Não se Apega, Não - Isabela Freitas - ed. Intrínseca - R$ 29,90 (256 págs.)

A lista é feita com base na soma do número de exemplares vendidos entre 28/11 e 4/12, divulgado pelas seguintes livrarias: Argumento (Rio de Janeiro), Saraiva (todo o país), Laselva (todo o país), Submarino (todo o país), Americanas (todo o país), Nobel (todo o país), Livraria da Folha (todo o país), Livraria Cultura (São Paulo, Brasília, Fortaleza, Recife, Salvador, Porto Alegre, Rio de Janeiro e Curitiba), Fnac (São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Brasília, Belo Horizonte e Porto Alegre), Livraria da Vila (São Paulo), Livraria da Travessa (Rio de Janeiro), Martins Fontes (São Paulo) e Livrarias Curitiba (Paraná, Santa Catarina e São Paulo)

Não inclui autoajuda nem livros para colorir

Livraria Cultura, Saraiva, Travessa e Folha

Amazon e Barnes&Noble

LANÇAMENTOS

ROMANCE

A QUÍMICA

Stephenie Meyer

TRADUÇÃO: Maria Carmelita Dias, Adalgisa Campos da Silva e Cássia Zanon

EDITORA: Intrínseca

QUANTO: R$ 49,90 (496 págs.)

Após hiato de seis anos, Stephenie Meyer volta ao romance com um thriller. No lugar do amor sobrenatural que a consagrou em "Crepúsculo", a trama se debruça sobre os mistérios da espionagem. Aqui, a heroína é uma ex-agente que atende pelo codinome Chris e tenta limpar seu nome enquanto foge dos antigos empregadores. É quando um mentor de seu passado oferece a ela uma saída: um último e perigoso trabalho.

ROMANCE

A BELA E A FERA

Madame de Beaumont e Madame de Villeneuve

TRADUÇÃO: André Telles

EDITORA: Zahar

QUANTO: R$ 29,90 (240 págs.)

O célebre conto de fadas da jovem que se apaixona pela horrenda Fera é recuperado aqui em duas versões: a original, escrita por Madame de Villeneuve em 1740, narrada pela monstro e com histórias sobre as vidas pregressas dos protagonistas; e a clássica, de Madame de Beaumont, de 1756, que serviu de base para diversas adaptações -como a da Disney, que ganhará versão com atores em 2017, tendo Emma Watson e Dan Stevens nos papéis principais.

COMUNICAÇÃO

TELEVISÃO

Raymond Williams

TRADUÇÃO: Marcio Serelle e Mário F.I. Viggiano

EDITORA: Boitempo e PUC-Minas

QUANTO: R$ 52 (192 págs.)

Um dos principais nomes da crítica cultural inglesa do pós-Guerra, Raymond Williams analisou em 1974 a produção televisiva comercial a partir da lógica marxista, com ênfase nos subgêneros de conteúdo (entretenimento, educação etc.) e suas implicações sociais e tecnológicas. Quarenta e dois anos depois, o texto seminal é editado pela primeira vez no Brasil com prefácios de Graeme Turner, Roger Silverstone e Ederyn Williams, filho do autor.

CRÔNICA

CARTAS DE UM ANTAGONISTA - JORNALISMO NA SELVA SELVAGEM BRASILEIRA

Mario Sabino

EDITORA: Record

QUANTO: R$ 32,90 (154 págs.)

Fundador, com Diogo Mainardi, do site noticioso O Antagonista, o jornalista Mario Sabino carrega o espírito exaltado do endereço para as páginas em "Cartas de um Antagonista". O livro divide artigos escritos para o site em dois momentos: "De Volta", que pensa os últimos momentos da Presidência de Dilma Rousseff e o legado do lulopetismo, e "No Exílio", ensaios sobre a época em que serviu como correspondente da revista "Veja" em Paris.