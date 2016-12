Espetáculo nacional Plano sobre Queda hoje no Teatro Municipal

O espetáculo nacional ‘Plano sobre Queda’, do AREAS Coletivo de Arte, será exibido hoje (12), em duas sessões, às 19h e às 21h, no Teatro Municipal Bruno Nitz, em Balneário Camboriú.

A peça dirigida por Miwa Yanagizawa é estrelada pelos atores Camila Márdila (premiada no Festival de Cinema de Sundance 2015 por sua atuação no filme Que horas ela volta?), Liliane Rovaris e Pedro Lamin, que dão vida ao texto de Emanuel Aragão.

Plano sobre Queda narra a história de Cléo e Antônio. Cléo acaba de descobrir que vai morrer e, a caminho de casa, se aproxima de Isabela, garçonete que serve seu café todas as manhãs, e que passa a fazer parte da rotina dela e do marido. Na tentativa de contar a alguém de sua morte iminente, Cléo resolve propor ao marido e à amiga que esta a substitua em sua ausência.

As sessões são abertas ao público, com entrada gratuita. Os bilhetes devem ser retirados com uma hora de antecedência na bilheteria. Classificação indicativa: 14 anos. A peça tem duração de 80 minutos.