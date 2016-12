Neste domingo (04) tem música com Andreza Flores e Rafaelo de Góes no Brique do Sesc em Itajaí. O projeto Brique do Sesc visa valorizar o artesanato, música, culinária e apresentações artísticas de grupos locais, estabelecendo um espaço de trocas e fruição artística em um espaço cultural. O evento acontece das 10h às 16h, na nova sede do Sesc.

Andreza Flores, nascida na cidade de Joinville sempre influenciada pelas artes, escolheu a música ainda adolescente, quando mudou para Itajaí e iniciou seus estudos através dos Festivais de Música de Itajaí. Foi assim rodeada por grandes músicos como Marcos Leite, Celso Branco, Clara Sandroni, Pablo Trindade e tantos outros mestres que influenciaram a musicalidade desta cidade.

Rafaelo de Góes é compositor, instrumentista (violão, violão 7cordas, cavaquinho) e cantor. Participou nos últimos anos em Santa Catarina de musicais de samba, chorinho, MPB, repertórios autorais próprios e de novos artistas.

Serviço:

Brique do Sesc Itajaí

04 de dezembro - Domingo – das 10 às 16 horas

Música com Andreza Flores e Rafaelo de Góes – das 11 às 15 horas

Local: Rua Almirante Tamandaré, 259, Centro - Itajaí – SC

Entrada Franca