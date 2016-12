Edital da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Itajaí já está disponível

O edital da Fundação Cultural de Itajaí que contempla projetos culturais a fim de apoiar a cultura na cidade, a Lei Municipal de Incentivo à Cultura para o ano de 2017, já está disponível no site da entidade (em editais - 2017). O prazo para inscrições de projetos tem início no dia 20 de dezembro de 2016 e segue até 20 de janeiro de 2017. O edital também está disponível para download ao fim do texto.

Os projetos devem ser entregues na Fundação Cultural, localizada na Rua Antônio Caetano, nº 105 – Bairro Fazenda, em um envelope com toda a documentação exigida pelo Edital. As categorias disponíveis são: Música, Dança, Teatro, Circo, Audiovisual, Artes Visuais, Literatura, Acervo do Patrimônio, Museus, Bibliotecas e Centros Culturais e Arte Popular.

Após a entrega do projeto, o mesmo é submetido à avaliação da CITAC (Comissão Itajaiense de Avaliação de Projetos Culturais), de acordo com os critério descritos no Edital.

O valor disponibilizado para a Lei de Incentivo de 2017 é de R$ 1,3 milhão - dividido em cotas de R$ 5.000,00 a R$ 40.000,00. Há ainda o valor de R$ 100.000,00 destinado aos proponentes nunca antes contemplados.