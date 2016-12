Balé movimenta comunidade do Estaleiro

No começo deste mês a Associação de Moradores do Estaleiro, através do Projeto Estaleiro da Dança, realizou uma apresentação de balé para a comunidade local. O evento foi realizado na Centro Comunitário do Estaleiro.

Esse é um projeto patrocinado pela Lei de Incentivo à Cultura de Balneario Camboriu que beneficia crianças da comunidade do Estaleiro.

O projeto visa potencializar a cultura local, por meio da dança, oferecendo aulas sistemáticas e apresentações dos produtos artísticos contando com crianças e adolescentes, transformando-os em protagonistas de suas próprias histórias, tornando-as mais preparados para tomadas de decisões nas transformações de seus locais de convívio.

Todo o trabalho é realizado e coordenado pela professora de balé clássico Katia Franklin.