O espetáculo “Esperando Godot” estreia hoje (16), às 21h, no Teatro Municipal de Itajaí. Com direção de Ana Paula Beling, a peça conta com 11 alunos-atores no elenco e marcará a primeira experiência dos Alunos do Exercício Cênico Anchieta (AECA) com a dramaturgia de Samuel Beckett.

A estreia do espetáculo ocorre em sessão única e tem ingressos ao valor de R$20 (inteira) e R$10 (meia-entrada e para quem levar uma caixinha de leite), disponíveis na bilheteria do Teatro.



Para a diretora, Ana Paula Beling, “Esperando Godot” traz aos palcos a frustração humana, a eterna espera por algo que nunca acontecerá. "Esse é um trabalho diferente de tudo que já realizei no teatro, ao mesmo tempo em que é a realização de uma grande e antiga vontade de montar este texto, que sempre me fascinou muito", acrescenta. O teatro de Samuel Beckett convida sempre a um triste e desolado espetáculo. O autor apresenta o homem como essencialmente solitário.

O Teatro do Absurdo

Beckett é considerado como um dos mais importantes representantes da corrente conhecida como teatro do absurdo, que iniciou após a Segunda Guerra Mundial, quando o mundo estava destruído e dividido pela Guerra Fria.

Os valores e crenças haviam sido destruídos, a humanidade vivia um pesadelo em que não havia certeza alguma, nem esperanças. Surgiu então, o teatro que buscava uma expressividade inovadora, propondo uma reflexão sobre o absurdo da condição humana, no intuito de trazer a retomada de consciência das pessoas.

Serviço:

Estreia do espetáculo “Esperando Godot”, de Samuel Beckett - Uma montagem dos Alunos do Exercício Cênico Anchieta (AECA), sob a direção de Ana Paula Beling

Local: Teatro Municipal de Itajaí

Data: 16 de dezembro de 2016 (sexta-feira)

Horário: 21h

Ingressos: R$20 (inteira) | R$10 (meia-entrada e para quem levar uma caixinha de leite)

Classificação indicativa: Não recomendado para menores de 12 anos​