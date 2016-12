Rock in Rio anuncia shows de Bon Jovi e Billy Idol em sua sétima edição

(FOLHAPRESS) - Bon Jovi e Billy Idol estarão na sétima edição do Rock in Rio. As duas atrações foram anunciadas nesta terça-feira (13) e se unem às bandas Maroon 5, Aerosmith e Red Hot Chili Peppers na programação do festival.

Formada pelo vocalista Jon Bon Jovi, Tico Torres (bateria), David Bryan (teclados), Hugh McDonald (baixo), Phil X (guitarra), John Shanks (guitarra) e Everett Bradley (percussão), a banda americana Bon Jovi, que já tocou no evento em 2013, encerrará a noite do dia 22 de setembro apresentando o repertório de seu álbum mais recente, "This House Is Not for Sale".

Já o cantor britânico Billy Idol, que esteve presente no Rock in Rio de 1991, subirá ao palco em 21 de setembro, abrindo para o Aerosmith.

Disponibilizados em uma venda antecipada, em novembro, 120 mil ingressos para o Rock in Rio se esgotaram antes do anúncio da programação completa do festival. A venda oficial de ingressos ocorrerá só em abril de 2017.

A sétima edição do Rock in Rio acontece nos dias 15, 16, 17, 21, 22, 23 e 24 de setembro de 2017, no Parque Olímpico.