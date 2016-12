O documentário “Sinfonia BC” será exibido nesta terça-feira (13), às 19h, no Teatro Bruno Nitz, em Balneário Camboriú. A entrada é gratuita. O filme, sobre o cotidiano da cidade, é patrocinado pela Lei de Incentivo à Cultura (LIC) do município.

O diretor cinematográfico Diego Dambrowski começou em outubro a filmar o curta-metragem, que é o produto final do projeto “Balneário Camboriú, uma Sinfonia Urbana”.

Sinfonia urbana é um subgênero dos documentários clássicos das décadas de 1920 e 1930. “Nas sinfonias urbanas, o cotidiano é narrado a partir de um ponto de vista comunitário e social, como por exemplo, o transporte urbano, o trabalho, a rua, os restaurantes e a vida noturna”, explica Dambrowski.

Para compor a sinfonia urbana de Balneário Camboriú, Dambrowski captou imagens em supermercados, pet shops, construção civil, de pessoas indo para o trabalho, entre outras cenas. Não há depoimentos, entrevistas ou dramatização, apenas imagens e sons da cidade.

“Sinfonia BC” tem 26 minutos de duração. Após a exibição, o diretor vai ministrar palestra sobre “O que é documentário”, “Tipos de documentário”, “Tipos de encenação documentária”, e “Sinfonias urbanas das décadas de 20 e 30”. Dambrowski falará também a respeito do processo criativo envolvido na produção.

A palestra faz parte da contrapartida social e cultural do projeto apresentado pelo diretor na LIC.

Serviço:

O que: exibição do curta “Sinfonia BC” e palestra com o diretor do filme

Quando: 13 de dezembro, às 19h

Quanto: entrada gratuita

Duração: 4h

Classificação: Livre