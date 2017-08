O Programa de Qualificação para Exportação (PEIEX) para empresas que queiram incrementar a competitividade e a qualificação para exportar, começou a funcionar há dois meses, no Escritório de Relações Internacionais (ERI), vinculado ao Curso de Relações Internacionais, da Univali, campus Balneário Camboriú.

A iniciativa resultou de convênio firmado entre a Univali e a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil).

A meta é de atender 146 empresas em 24 meses. Até o momento 25 empresas foram atendidas e outras 17 estão em atendimento pelo ERI. Elas são de 24 municipios. A Apex-Brasil tem 10 escritórios no mundo e já atendeu mais de sete mil empresas.

Lançamento

O lançamento oficial aconteceu há uma semana, no último dia 24, na Univali/Itajaí, com a presença de autoridades, empresários, professores e acadêmicos.

A professora Giselda da Silveira Cherem, responsável pelo ERI e coordenadora do projeto, explicou que basicamente o PEIEX prepara empresas brasileiras que queiram iniciar o processo de exportação de forma planejada e segura.

A primeira reunião do Comitê Consultivo do Programa foi contou com a participação de autoridades e representantes de entidades dos setores público e privado.

"O Comitê Consultivo é formado por potenciais colaboradores no intuito de apoiar o programa e fomentar a cultura exportadora da região", acrescentou a coordenadora do ERI.

Na solenidade de lançamento, o reitor da Univali, Mário Cesar dos Santos destacou a importância do programa para Santa Catarina. Ela disse que as empresas participantes estarão amparadas por instituições aptas e com notoriedade no processo de internacionalização de organizações, trazendo repercussão positiva no cenário econômico do Estado e região.

O gestor de Projetos Setoriais da Apex- Brasil, Paulo Roberto da Silva e o analista de Negócios Internacionais da Apex, Ulisses Medeiros Junior, apresentaram o programa como uma ferramenta de qualificação para a exportação. Eles explicaram que o método prevê implantação de melhorias e inovações técnico-gerenciais e tecnológicas, ampliação de acesso a produtos e serviços de apoio disponíveis nas instituições públicas e do setor privado, interação e cooperação entre as empresas da região.