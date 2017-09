Fórum de Trânsito vai propor mudanças no Conselho Municipal

A gestora do Fundo Municipal de Trânsito de Balneário Camboriú (Fumtran), Maria Cristina Alcântara Andrade ocupou a tribuna da Câmara na sessão de terça-feira (5), para falar sobre a Semana Nacional do Trânsito (de 18 a 25 deste mês), que aborda o tema ‘Minha escolha faz a diferença no trânsito’. Em Balneário Camboriú a semana é lembrada o mês todo, as ações por aqui já começaram no último dia 3.

Cristina também falou sobre o Fórum Municipal do Trânsito que vai acontecer na próxima segunda-feira (11), com início às 17h30, no Legislativo, sob coordenação do Fumtran e do Conselho Municipal do Trânsito (Comtran).

Um dos assuntos em pauta e que vai abrir o Fórum é a apresentação da minuta de um projeto de lei, elaborada pelo Comtran, solicitando a reformulação deste conselho, para que tenha mais autonomia.

Segundo a pedagoga do Fumtran, Karine Winter, no ano passado houve alterações na Lei 3029/2009, que fala sobre a secretaria de Segurança e a composição do conselho.

“Agentes de trânsito e Associação de Ciclismo foram suprimidos do Conselho Municipal no final do ano legislativo de 2016 e agora queremos rever isso, sugerir mudanças e apresentar as sugestões aos vereadores e falar sobre as necessidades que existem”, disse.

Mais tarde, por volta das 19h, haverá apresentação do projeto ‘Bicicleta na Escola’, idealizado e coordenado pela professora da rede municipal de Florianópolis Ana Destri.

Ana já apresentou seu projeto em evento realizado no Instituto Federal Catarinense (IFC/Camboriú) no ano passado assim como já o levou para outras cidades brasileiras e até no exterior. “Em Florianópolis é um sucesso e acreditamos que ele se adapta para Balneário Camboriú”, disse Karine.

Logo depois, haverá uma palestra com o tema ‘Humanização do trânsito e redução de acidentes’, com Luis Peters, diretor da Associação Mobilidade por Bicicleta e Meios Sustentáveis (Amobici) e coordenador do projeto Rede Vida no Trânsito, também da capital.

Por fim, a gestora do Fumtran mediará uma mesa de debates para discutir sugestões que serão apresentadas no evento.

O Fórum Municipal do Trânsito é aberto à comunidade.

A Câmara de Vereadores fica na Avenida das Flores, 675, Bairro dos Estados.