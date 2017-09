Prefeitura de BC

Na quinta-feira (07), feriado da Independência do Brasil, não haverá atendimento nas repartições públicas. Somente os serviços essenciais serão mantidos, como o Pronto Atendimento do Hospital Ruth Cardoso, Pronto Atendimento da Barra e SAMU.

Nesta sexta-feira (8) o expediente será normal nas repartições públicas municipais de Balneário Camboriú. Na rede municipal não haverá aula para o ensino fundamental na sexta, porém, as creches funcionarão normalmente.

No feriado a coleta de lixo comum acontece sem mudanças, e a de lixo reciclável será feita somente pela manhã. Mais informações na Ambiental pelo telefone (47) 3169-2900.

Escolas estaduais

Nas escolas estaduais da região não haverá aula nem no dia 7, nem no dia 8.

Bancos e Correios

Agências bancárias e Correios não funcionam no feriado, mas atendem na sexta-feira (8).

Shopping Centers

Os shopping centers abrem em horário normal no feriadão.



No Balneário Shopping todas as lojas, praça de alimentação e operações de entretenimento estarão abertas entre 11h e 23h nesta quinta-feira, 7 de setembro. O mesmo vale para os dias 8 e 9, sexta e sábado.

No dia 10, o empreendimento abre em horário habitual de domingo, com praça de alimentação e lazer entre 11h e 23h, lojas entre 14h e 21h e algumas grandes lojas entre 12h e 21h.

No Atlântico Shopping, de quinta a sábado, as lojas atendem das 10h às 22h e praça de alimentação das 11h às 22h. No domingo as lojas das 15h às 21h e praça de alimentação das 11h às 21h.

Itajaí

Em Itajaí, as unidades de atendimento administrativo, escolas e creches ficarão fechadas no dia 7. Na sexta-feira (08) está determinado ponto facultativo no Município de Itajaí.

Na Saúde, os serviços considerados essenciais serão mantidos. O atendimento é normal na Unidade de Pronto de Atendimento de Cordeiros e Pronto Atendimento do São Vicente no Centro Integrado de Saúde, demais unidades estarão fechadas.

A Coordenadoria de Trânsito trabalhará em plantão permanente no telefone 153 e da Defesa Civil na linha 199. O atendimento do Semasa oferecerá atendimento ao público em sistema de plantão pelo telefone 0800-6450195.

As linhas de ônibus da empresa Transpiedade funcionarão na quinta-feira com os horários de domingo e nos demais dias segue o cronograma regular.

O Mercado do Peixe e as coletas seletiva e orgânica do lixo retomam a normalidade na sexta-feira (08).

Camboriú

A Prefeitura Municipal de Camboriú informa que haverá ponto facultativo na sexta-feira, dia 8. O ponto facultativo vale para todas as Secretarias e Fundações do Município.

Não serão suspensas as atividades consideradas de natureza essencial, como o recolhimento de lixo e o atendimento em Saúde. O atendimento da Saúde será realizado no pronto-atendimento do hospital, que funciona 24 horas, e na UPA do bairro Taboleiro, com atendimento das 7h30min às 23 horas. No feriado, o atendimento será realizado no pronto-atendimento.