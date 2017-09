O supervisor dos agentes de trânsito, Luciano Mello, informa que durante todo o feriadão a equipe trabalhará com reforço para garantir fluidez do tráfego.

Devido à realização de eventos, o trânsito terá algumas interferências neste feriado da Independência, confira.

Desfile Cívico

No Centro, o desfile será na manhã desta quinta-feira (7). A partir da madrugada, serão interditados os estacionamentos nas ruas 1001, 981, 971, 701 no trecho entre Avenida da Lagoa e Avenida Brasil, e toda a extensão da Avenida da Lagoa.

Os espaços serão destinados para a concentração dos participantes do desfile. A partir das 7h30 a FUMTRAN começa a interditar as vias próximas de onde será realizado o desfile. Serão fechadas as ruas 1001, 981 (entre a Avenida do Estado e Brasil), 971 (entre Avenida Brasil e Estado), 511 (entre Avenida Brasil e Lagoa), e Alvin Bauer (entre Atlântica e Brasil). O trânsito da Avenida Atlântica será desviado na Rua 1500.

No Bairro da Barra, a partir das 4h, os agentes de trânsito irão interditar os estacionamentos da Rua José Francisco Vitor. A partir das 12h30, serão fechadas as ruas Mário Pinheiro, Domingos Eleotério, Lindolfo André Linhares e a Rua José Francisco Vitor entre as ruas Hermógenes Assis Feijó e Maria Madalena C. da Cunha. A previsão de encerramento é às 17h. Haverá desvio do trânsito na Rua Hermógenes Assis Feijó com a Rua Nagib Correia para quem precisar acessar a Avenida Interpraias.

Atlântica Ativa

A rua de lazer na Avenida Atlântica acontece no domingo (10), das 7h às 14h30. Por isso uma faixa de rolamento será reservada aos ciclistas, da altura da Praça Almirante Tamandaré até o Pontal Norte.

Food Trucks

A Praça do Pescador, na Barra, recebe no feriadão o Pic Nic Brazil, evento que reunirá food trucks, música e exposições de quinta a domingo. No domingo apenas, o tráfego será interditado na Rua José Francisco Vitor para exposições, das 9h às 17h. Por isso, o trânsito ficará em pista dupla na Hermógenes Assis Feijó e Antônio Domingues da Silva.

Movimento nas estradas

A Autopista Litoral Sul informa que o fluxo deve ser intenso nas estradas a partir das 15h desta quarta-feira (6). No dia de maior movimento, domingo, cerca de 45 mil veículos devem circular pelas praças da concessionária – volume 56% maior do que o normal. E, para atender o aumento da demanda, a concessionária realiza uma operação especial entre os dias 6 e 10 de setembro.

Na saída do feriado, o maior movimento deve se concentrar das 15h às 22h de quarta-feira, e das 8h às 14h de quinta-feira, 7/9. Já no retorno, o fluxo deve se concentrar entre 15h e 22h de domingo.