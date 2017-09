O Sindicato dos Hotéis, Bares, Restaurantes e Similares (Sindisol) estima que a ocupação para o feriadão da Independência em Balneário Camboriú fique em torno dos 90%.



A vice-presidente do Sindisol, Dirce Fistarol, acredita que, se não houver nenhum evento negativo, o movimento será semelhante aos dias da alta temporada.

“Tudo indica que será um dos melhores feriados do ano. Muito disso por causa de o feriado cair em uma quinta-feira e do feriado em Curitiba na sexta”, lembra. No dia 8, é comemorado o Dia de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, padroeira da capital paranaense.



Mas os turistas não virão só de lá. Visitantes de vários estados e até de outras partes de Santa Catarina já começam a chegar à cidade.

O feriado da Independência marca o fim da baixa temporada e é celebrado pelo setor. Segundo Dirce, é cedo para usar a data como termômetro para a temporada que vem por aí, porém o setor está bastante otimista que o verão será melhor do que o do ano anterior para o turismo.

Bons frutos

O secretário de Turismo, Miro Teixeira, disse na semana passada que Balneário Camboriú teve a melhor baixa temporada dos últimos cinco anos.

“Com isso fizemos que o aeroporto batesse seu recorde. Em maio, junho e julho quebramos a sazonalidade”, comemorou.

Ele defende que isso é resultado de um programa de divulgação e da força da gastronomia e comércio locais.

Sem obras

O engenheiro Jaildo da Silva, diretor da Secretaria de Obras, informa que por causa do grande fluxo de veículos na cidade, não haverá obras de requalificação asfáltica nas vias da cidade nos próximos dias. Os trabalhos voltam na segunda-feira (11).

Os agentes de trânsito estarão com equipe redobrada para garantir a fluidez do tráfego, especialmente nas áreas onde haverá eventos, como Desfile Cívico e Atlântica Ativa.

Movimento nas estradas

A Autopista Litoral Sul informa que o fluxo deve ser intenso nas estradas a partir das 15h desta quarta-feira (6). No dia de maior movimento, domingo, cerca de 45 mil veículos devem circular pelas praças da concessionária – volume 56% maior do que o normal. E, para atender o aumento da demanda, a concessionária realiza uma operação especial entre os dias 6 e 10 de setembro.

Na saída do feriado, o maior movimento deve se concentrar das 15h às 22h de quarta-feira, e das 8h às 14h de quinta-feira, 7/9. Já no retorno, o fluxo deve se concentrar entre 15h e 22h de domingo.