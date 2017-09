Secretário desabafa sobre situação dos entulhos na cidade

A falta de responsabilidade dos cidadãos com os resíduos produzidos está por todos os lados. Em Balneário Camboriú, é corriqueiro o descarte de móveis ou eletrodomésticos em terrenos baldios e até nas calçadas, seja nos bairros ou na região central. O secretário de Obras e Planejamento, Edson Kratz, quer incentivar a mudança dessa cultura.

"Seria mais rápido e menos trabalhoso se iniciássemos uma fiscalização rigorosa, fazendo valer o Código de Postura do Município, que proíbe que seja jogado lixo nas vias públicas; e multássemos esses munícipes que envergonham a cidade. Mas não queremos isso. Preferimos, em conjunto com a comunidade, criar uma conscientização e conseguir ter em Balneário Camboriú um exemplo de Políticas Públicas de Valorização do Lixo", declarou o secretário.

Ele destaca que cada um é responsável pelo resíduo que produz, tanto entulhos de construção civil, móveis usados, lixo eletrônico ou tóxico.

Durante as operações de Esforço Concentrado a prefeitura realiza a retirada de materiais das ruas e mantém equipes permanentes para a remoção desses objetos, mas a administração quer reforçar a questão que não é correto gastar dinheiro público com a irresponsabilidade de alguns.

Segundo a assessoria da pasta, o município gasta aproximadamente R$ 1 milhão por ano com recolhimento e transporte destes resíduos até o destino final.

Se a pessoa realmente não tiver como descartar os materiais, ela poderá providenciar o transporte dos itens até a sede da Secretaria de Obras, na Rua São Paulo, que o município vai dar o encaminhamento. Porém, o ideal seria que o próprio cidadão fizesse essa destinação.