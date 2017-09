A Secretaria da Educação, que organiza os desfiles cívicos desta quinta-feira, dia 7 de setembro, estima reunir 5,1 mil pessoas no Centro, a partir das 9h e 2,3 mil pessoas na Barra, a partir das 14h.

O tema deste ano será “Cultura, Turismo e Sustentabilidade de Balneário Camboriú", no entanto as unidades escolares puderam desenvolver seus próprios subtemas, que vão de resgate da cultura ao incentivo à alimentação com produtos orgânicos.

O desfile do Centro terá 500 metros na Avenida Atlântica, da Rua 1001 até a Praça Almirante Tamandaré.

Na Barra o trajeto será de 280 metros, da Rua José Francisco Vitor até a Praça do Pescador.

Aulas

No dia 7 será feriado nacional e não haverá aulas, já no dia 8 apenas alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino não terão aulas. As creches municipais vão funcionar normalmente na sexta, assim como a Secretaria de Educação.

As escolas da Rede Estadual não terão aulas na sexta.

Trânsito

A prefeitura informa que no Centro, a interdição começa às 14h de quarta-feira (6), na Avenida Atlântica próximo à Avenida Alvin Bauer, para a montagem do palanque.

No feriado (07), a partir das 4h, estarão interditados os estacionamentos nas ruas 1001, 981, 971, 701 no trecho entre Avenida da Lagoa e Avenida Brasil, e toda a extensão da Avenida da Lagoa. Os espaços serão destinados para a concentração dos participantes do desfile.

A partir das 7h30, o FUMTRAN começa a interditar as vias próximas de onde será realizado o desfile. Serão fechadas as ruas 1001, 981 (entre a Avenida do Estado e Brasil), 971 (entre Avenida Brasil e Estado), 511 (entre Avenida Brasil e Lagoa), e Alvin Bauer (entre Atlântica e Brasil). O trânsito da Avenida Atlântica será desviado na altura da Rua 1500.

No Bairro da Barra, a partir das 4h do dia 7, os agentes de trânsito irão interditar os estacionamentos da Rua José Francisco Vitor. A partir das 12h30, serão fechadas as ruas Mário Pinheiro, Domingos Eleotério, Lindolfo André Linhares e a Rua José Francisco Vitor entre as ruas Hermógenes Assis Feijó e Maria Madalena C. da Cunha. A previsão de encerramento é às 17h.

Haverá desvio do trânsito na Rua Hermógenes Assis Feijó com a Rua Nagib Correia para quem precisar acessar a Avenida Interpraias.

Com informações PMBC/Edição Página 3