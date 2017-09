Balneário foi sede de treinamento para o Censo Agropecuário

Durante uma semana cerca de 100 funcionários do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) participaram de treinamento descentralizado para o Censo Agropecuário 2017, que começará em todo o país no dia 1º de outubro. O treinamento aconteceu no edifício Pacífico Empresarial, na Avenida do Estado.

Os funcionários que receberam o treinamento passarão o conteúdo aos recenseadores, aqueles que irão a campo fazer a coleta dos dados nos estabelecimentos agropecuários.

Em coletiva à imprensa na sexta-feira, o gerente do Censo Agropecuário no Brasil, Antônio Carlos Simões Florido explicou que este será o 10º Censo Agropecuário, que vai levantar informações sobre a área, a produção, as características do pessoal ocupado, o emprego de irrigação, o uso de agrotóxicos, entre outros temas. A coleta dos dados deverá encerrar em fevereiro.

“O Censo Agropecuário 2017 terá menos detalhamento nas questões e será feito desta vez desacompanhado da Contagem Populacional”, disse Florido. Ele acrescentou que pela primeira vez será usada uma lista prévia de endereços georreferenciados na área rural. Essa lista facilitará o trabalho do recenseador.

O superintendente do IBGE em Santa Catarina, Alceu José Vanzella, presente à coletiva, disse que a estimativa é de que existam 5.300.000 estabelecimentos agropecuários no Brasil. Em Santa Catarina, a previsão é de 190 mil. Na região da agência do IBGE de Itajaí, que abrange 11 municípios, incluindo Balneário Camboriú, o número de estabelecimentos agropecuários é de aproximadamente 2.200.

Ao receber a visita do recenseador, o responsável pelo estabelecimento poderá identificá-lo pelo crachá e pelo colete. O smartphone usado pelo recenseador terá também o emblema do IBGE. Ainda será possível tirar dúvida sobre o recenseador pelo fone 0800-721-8181 e pelo site respondendo.ibge.gov.br.

No site, ao se digitar a matrícula que consta no crachá do trabalhador que está coletando os dados, aparecerá as informações sobre ele.