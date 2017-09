O secretário de Turismo Miro Teixeira contestou a reportagem publicada sobre o Roteiro Turístico Cultural que está em estudo para implantação, alegando que a ideia partiu da secretaria de Turismo e não da Fundação Cultural, como foi mencionado no referido texto.

“Quando fui presenteado com o livro Artes Urbanas do Sinduscon pelo vice-prefeito Carlos Humberto, eu tive essa ideia de estar aproveitando estas obras feitas por artistas plásticos, de criar um Roteiro Turístico Artes Urbanas, em parceria com o Sinduscon. Então procurei o presidente do Sinduscon, Nelson Nitz, fiz uma reunião com ele há uns dois meses, na secretaria de Turismo, conversamos, alinhamos isso tudo”, declarou Miro Teixeira.

Ele segue dizendo que depois dessa primeira reunião, decidiram trazer para o projeto a Epagri, que desenvolve um guia de roteiro turístico e cultural em quatro municípios, Porto Belo, Bombinhas, Itapema e Balneário Camboriú, da Costa Verde&Mar.

“A Epagri vai desenvolver para nós um roteiro turístico e cultural de Balneário Camboriú, contemplando as praias agrestes e também a questão das artes urbanas, porque já é uma identidade cultural nossa, assim como é em Dubai, onde hoje a construção é uma atração, Balneário também tem essa atração, que é a construção civil e vai ser mais ainda evidenciada, através destas lindas obras de arte na frente desses prédios”, continuou o secretário.

Segundo o secretário, a ideia é fazer um lançamento disso com os guias de turismo, para que eles criem todo roteiro, que possam vender esses roteiros.

“Estamos implementando também esse roteiro das artes urbanas no consórcio Costa Verde&Mar, da Amfri, segunda-feira (4) começamos a fazer esse catalogação com toda a equipe da Amfri e na próxima semana acompanharemos com o Nelson o roteiro. Em breve estaremos com uma revista falando desse roteiro e do trabalho da Epagri”, acrescentou.

Por fim, Miro Teixeira disse que o texto está equivocado no ponto de vista de quem fomentou a ideia. “O George Varela desenvolveu esse trabalho arte urbana (o livro) com o Sinduscon e nós queremos implantar isso no turismo de Balneário Camboriú e junto trazemos a Fundação Cultural”, concluiu.

Reunião

Em texto publicado no site da prefeitura na sexta-feira, o roteiro foi pauta de uma reunião entre a secretaria de Turismo (Sectur), Fundação Cultural, Epagri, Associação Caminhos Verde Mar, Associação das Vans e a Associação dos Artesãos da Barra.

Durante o encontro foi apresentado à Sectur o projeto “Desenvolvimento Territorial Sustentável, com a Identidade Cultural (DTSC)”, que deverá começar a elaborar rotas turísticas culturais na cidade.