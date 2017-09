Fundação estuda implantar roteiro turístico artístico-cultural

Por Marta Vizzotto



Até a chegada da alta temporada de verão, a Fundação Cultural pretende realizar o lançamento de um novo roteiro cultural para a cidade. A ideia é criar um circuito a partir da pesquisa que deu origem ao livro Artes Urbanas, uma iniciativa do Sinduscon de Balneário Camboriú que compilou obras de artistas nos edifícios da cidade e foi lançado no ano passado. Também estarão no roteiro ateliês de arte, o Teatro Municipal Bruno Nitz, igrejas e outros pontos turísticos que serão decididos após um minucioso mapeamento da cidade.

A ideia é que, depois de escolhidos os locais que farão parte do projeto, os pontos se transformem num roteiro e deem origem a um material de divulgação, tanto digital quanto impresso.

O principal objetivo desta iniciativa, segundo o presidente da Fundação Cultural de Balneário Camboriú, George Varela, é atrair os olhares dos turistas e dos moradores para os locais que fazem parte do patrimônio cultural da cidade. ''Queremos oportunizar que todas as pessoas possam conhecer estes lugares'', afirma.

Ainda não há detalhes sobre como será a divulgação do roteiro, mas Varela conta que o material impresso deverá ser disponibilizado, por exemplo, em escolas, nos postos de informações turísticas e outros locais com grande fluxo de pessoas. Para a Internet, ainda será criada uma estratégia de armazenamento e divulgação. O objetivo é que, até o início da alta temporada, o roteiro cultural já esteja pronto e seja mais uma opção de passeio para turistas e moradores da região.

O presidente do Sinduscon de Balneário Camboriú, Nelson Nitz, comenta a iniciativa. “Ficamos muito felizes que nosso livro mostrando as obras de arte instaladas nos prédios da cidade tenha dado origem a este novo roteiro, enriquecendo ainda mais nosso acervo de belezas a apresentar aos turistas, e criando uma nova opção de passeio aos moradores locais e de cidades vizinhas”, avalia Nitz.

O livro Artes Urbanas foi apresentado à sociedade no ano passado em comemoração aos 30 anos do sindicato, quando exemplares também foram doados a instituições públicas como escolas municipais, biblioteca pública, entre outros.