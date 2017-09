Edital convoca inscrição de chapas para concorrerem às associações de moradores

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A UNIBAC- União das Associações dos Moradores de Balneário Camboriú, no uso de suas atribuições, conforme capitulo X do Artigo 59 do Estatuto, convoca os moradores dos seguintes bairros:

Praia dos Amores; Pioneiros; Pioneiros; Estados; Municípios; Vila Real; Jardim Iate Clube; São Judas Tadeu e Parque Bandeirantes

A participarem de eleição de Nova Diretoria Executiva e Conselho Fiscal de sua Associação de Moradores, em outubro de 2017.

Os interessados deverão entregar sua chapa à Comissão Eleitoral da Unibac até 01 de outubro de 2017 com os seguintes documentos todos com cópia.

Comprovante de residência, comprovante que reside no bairro há mais de dois anos, CPF, RG, Certidão de Antecedentes criminais, ser brasileiro ou naturalizado, ser maior de 18 anos e requerimento contendo 12 (Doze) membros, da diretoria executiva e conselho fiscal sendo vedada a reeleição para o mesmo cargo.

OS CARGOS SÃO OS SEGUINTES:

Presidente, Vice-Presidente, Secretário, 2º Secretário, Tesoureiro, 2º Tesoureiro, Conselho Fiscal – 03 membros efetivos e 03 membros suplentes.

Local para entrega das Chapas.

Rua Jordânia nº 650 apto 01 Bairro das Nações, em horário Comercial, telefone para contato 47 991770315, para o Presidente da Comissão Eleitoral Sr. Celso Antônio Schneider.

Balneário Camboriú, 01 de setembro de 2017.

Lilian Paiva

Presidenta da Unibac

Celso Antônio Schneider

Presidente da Comissão Eleitoral