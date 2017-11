Justiça concede liminar para realização da Parada da Diversidade

A juíza Adriana Lisbôa deferiu liminar para a realização de “caminhada ordeira e pacífica” da 5ª Parada da Diversidade neste domingo, dia 12 de novembro, na Avenida Atlântica, a partir das 15h.

A decisão foi tomada após o Ministério Público, através da 6ª Promotoria de Justiça, entrar com ação para garantir o direito à manifestação.

A magistrada ressalta da decisão que a Prefeitura “se abstenha de praticar qualquer ato, através de seus comandados, que interfira negativamente em aludido direito, auxiliando, no que for necessário, principalmente no concernente à segurança e ordem”, determinou.

E conclui determinando que a Polícia Militar também seja oficiada para conhecimento e auxílio.

Este ano a Parada da Diversidade não vai se limitar ao ato público na orla de Balneário Camboriú. Haverá viagem e festa no dia 11 para ajudar a custear o evento.

