Um dos empreendedores da roda gigante fala sobre o projeto

O primeiro passo rumo a um novo cartão postal em Balneário Camboriú foi ultrapassado nesta quinta-feira (10), com a apresentação e aprovação preliminar do Conselho da Cidade para uma roda gigante de 65 metros de altura no costão do Pontal Norte.

A previsão é de um investimento de R$ 40 milhões de recursos privados. Além da roda gigante, o projeto contempla a instalação de um parque com construções de baixo impacto ambiental.

A chamada Big Wheel terá 32 cabines climatizadas e o passeio deverá custar entre R$ 20 e R$ 30. Os sócios ainda estudam se cobrarão acesso às trilhas e mirantes, lembrando que o terreno onde será instalada é privado.

Big Wheel S/A

A Big Wheel S/A foi formada por três sócios: os irmãos Ricardo e Cícero Fiedler, além de Erondi Roveda. Eles possuem experiência em turismo e trabalharam por anos em empresas multinacionais com atuação em gestão e planos de novos negócios.

“Cada um atua neste projeto em sua área de especialidade, com foco no turismo, e estamos buscando nos assessorar dos melhores profissionais técnicos. O Cícero é um dos fundadores do Museu de Cera Dreamland, que pertence a um grupo de 15 atrações turísticas no Brasil sendo duas no exterior”, contou Ricardo Fiedler ao Página 3.

Ele disse que a concepção da Big Wheel se baseou no movimento das grandes capitais mundiais do turismo e que a London Eye, ícone de Londres, foi o principal exemplo, devido seu sucesso e visibilidade.

“A partir daí, fomos pesquisar os possíveis destinos nacionais que comportariam um empreendimento como este, e achamos que Balneário Camboriú carrega consigo todo esse potencial”, afirmou.

Desafios e diferenciais

Um dos desafios do empreendimento será a questão ambiental. A proposta é de instalação em um terreno de 37.500m2, privado e em uma encosta, portanto com restrições para construção.

Ricardo explica que atualmente a área apresenta degradação em função de descarte irregular de lixo e poluentes, além de erosão. A ideia é incluir no “pacote” a recuperação e preservação da área.

“Todo o processo de obtenção de licenças está sendo minuciosamente estudado e respeitado. A área construtiva impactada é inferior a 1% da área total do terreno, e queremos utilizar esses estudos justamente para contribuir para a preservação da fauna e flora local. Haverá um plano de manejo e preservação. Os espécimes exóticos serão substituídos por espécimes nativas, e tudo será catalogado e disponibilizado para a população para fins educativos e de pesquisa”, detalhou.

Sobre a previsão de retorno dos investimentos, Ricardo revelou que o plano de negócio foi “exaustivamente trabalhado e estudado ao longo dos últimos dois anos”, analisando pesquisas de mercado e dados turísticos de fontes oficiais e conhecendo empreendimentos semelhantes ao redor do mundo.

“Tanto o período de implantação quanto o período de maturação para captação de visitantes foi considerado”, pontuou.

Como a construção não é permitida pelo Plano Diretor, o trâmite a partir de agora prevê a realização do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV); retorno ao Conselho da Cidade para aprovar ou não este EIV; aprovação da Câmara de Vereadores e aprovação para construção por parte da prefeitura.

Está tramitando projeto que desobriga a passagem pela Câmara de Vereadores, portanto esta etapa poderá deixar de ser exigida.

O processo não é simples, mas os investidores estão otimistas que possam começar as intervenções para instalação em maio do ano que vem, com previsão de inauguração em 2019.

Prefeitura apoia

Logo após a reunião do Conselho da Cidade a Prefeitura de Balneário Camboriú publicou uma nota sobre o empreendimento e adiantou que ele tem o apoio da administração municipal "uma vez que prevê um forte impacto no turismo e na urbanidade do município catarinense".

“Será um marco para Balneário Camboriú, um novo cartão postal, um novo ícone do turismo como ocorreu em outros grandes destinos no mundo. Tenho certeza de que será assim na nossa cidade também, além de contribuir para minimizar riscos de violência e depredação daquela área” avaliou em nota o prefeito, Fabrício Oliveira.