Operação Concentrada nesta sexta-feira no Bairro das Nações

Outra Operação Concentrada, comandada pela Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, acontece no Bairro das Nações, nesta sexta-feira, 3. A ação, que envolve vários setores da Prefeitura de Balneário Camboriú, inicia às 7h e segue por todo o dia no bairro, em três pontos distintos, que necessitam de maiores cuidados e intervenção do Poder Público. A Operação terá a fiscalização do prefeito Fabrício Oliveira, que acompanha in loco as ações dos servidores .

As tarefas vão desde a varrição da rua, passando por fiscalização e limpeza de terrenos com o Projeto Dengue; desobstrução de bocas de lobo; consertos e pinturas gerais, assim como, melhorias na iluminação pública. Aproximadamente 40 funcionários estão envolvidos na ação, que conta com a participação da Cosip, Vigilância Sanitária, Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social e Agentes de Trânsito, que irão fechar e orientar o trânsito possibilitando o trabalho das equipes.

A Operação Concentrada, mais focada e intensificada, faz parte do Esforço Concentrado que já acontece na cidade desde o início do governo Fabrício Oliveira.

"Separamos as sextas-feiras para focar em pontos mais críticos. Na semana passada o mutirão aconteceu na rua 200, pois as reclamações dos moradores eram muitas e vários Boletins de Ocorrências já haviam sido registrados, principalmente em relação à segurança. Nossa equipe chegou e marcamos presença transformando o local que ficou limpo, consertado e mais claro", explica o diretor geral da Secretaria de Obras e coordenador da ação, João Miguel (Tatá).

A Praça Manoel Germano Correa (Praça do Médici), único local público de lazer do bairro das Nações, está precisando de conserto e limpeza em geral: manutenção nas luminárias e grades protetoras, com substituição de algumas lâmpadas; colocação de lixeiras; limpeza e manutenção de vasos, canteiros e poda de árvores e arbustos; pintura de meios fios, faixa de pedestre; muro e postes. A manutenção do parquinho e academia ao ar livre da Praça, assim como reparos e troca de tábuas no deck e bancos com acabamentos em madeira também serão feitos no mutirão, pelos funcionários da Secretaria de Obras.

E os serviços não param por ai. Paralelamente às tarefas desenvolvidas na Praça do Médici, outra equipe já inicia, simultaneamente, reparos e manutenção no entorno da Praça, com melhoria na iluminação pública; pintura de postes, meios fios e faixas; substituição de placas de trânsito; conserto, limpeza e lavação das calçadas, assim como revisão e revitalização da acessibilidade no passeio público, com limpeza e pintura nos vasos ao logo desse passeio. A Equipe de Drenagem entra em ação com a limpeza das bocas de lobo, caixas e tubos da via pública.

No mesmo dia, a Secretaria de Obras, com o apoio da Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social limpa, retira todo o lixo, e veda todas as entradas de uma construção abandonada na rua Paraguai, que serve de moradia para andarilhos e esconderijo para usuários de drogas, causando transtornos e trazendo insegurança aos moradores.

"Os profissionais da Inclusão Social darão o respaldo necessário para a retirada de alguns moradores de rua que ali ainda estejam. Vamos entrar, limpar tudo, retirar todo o lixo existente no interior e lacrar toda e qualquer entrada. O terreno também será limpo e roçado, de modo que o local fique mais visível, diminuindo a insegurança que a construção traz à população local", esclarece o diretor Tatá.

Essa ação, focada nos pontos mais críticos de Balneário Camboriú, entra no calendário dos 60 dias do Esforço Concentrado da Secretaria de Obras.

Fonte: Alexandra Gonzalez Santos