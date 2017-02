Consultora convida comerciantes para formar associação da Avenida Brasil

Os comerciantes da Avenida Brasil, a mais movimentada de Balneário Camboriú, estão sendo convidados para criar uma associação. O primeiro encontro acontecerá na próxima quarta-feira (8), às 19h30, no Hotel Sibara. Todos os lojistas da avenida podem participar.

A idealizadora é a consultora de Marketing e Comercial, Carol Garcia, que tem no currículo atuação na Associação dos Lojistas da Oscar Freire e Jardins de São Paulo. Há algum tempo ela está morando em Balneário, e percebeu a imponência do comércio da Brasil, que pode ser ainda mais valorizado se houvesse união entre os lojistas. “Decidi me aventurar a convidar os lojistas para criarmos a nossa associação”, conta.

Até o momento, 50 comerciantes confirmaram. Entre eles, Lupo, Voltz, Arezzo, Schutz, Carmen, Colcci, Gatos & Atos, Mesacor Tramontina, Turn, Soul Sister e Mormaii.

“Eles estão muito empolgados. Nosso intuito na associação é fazer a Avenida Brasil ser conhecida pelo que oferece, ou seja, realizarmos um mapeamento digital através do site e também urbano através de totens. Queremos apresentar um cronograma marketing para atrair fluxo de pessoas o ano todo”, explica.

Para todos esses projetos, a ideia é contar com o apoio da prefeitura, para melhorar também o mobiliário urbano e diminuir a poluição visual.

Outro ponto a ser discutido na primeira reunião são as possíveis regras que todos os lojistas terão que cumprir, para tornar a avenida padronizada e elegante. A diretoria que coordenará as ações da associação só será eleita quando 250 lojistas estiverem engajados na causa.

Os comerciantes serão recepcionados no Hotel Sibara, com um coquetel assinado pela chef portuguesa Filipa Carvalho, da Confeitaria Bella Catarina, e com espumantes da Família Panceri. Essas empresas abraçaram a causa e estão apoiando a realização do evento.

Mais informações: (47) 9678-9555, com Carol.