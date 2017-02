Construtora Fórmula foi multada pela prefeitura e limpou as calçadas

A Construtora Fórmula foi multada no início da tarde pela fiscalização da prefeitura de Balneário Camboriú por transformar uma calçada no Centro da cidade em extensão do canteiro de obras.

Um cidadão reclamou, o Página 3 foi ao local hoje cedo, publicou a reportagem e a fiscalização da prefeitura multou em três salários mínimos.

Além dessa multa, a construtora foi autuada por crime ambiental, cujas penas são mais pesadas e rendem processo criminal.

O crime ambiental decorre do fato de funcionários da empresa usarem uma betoneira sobre a calçada para virar massa, jogando água e cimento no pluvial, entupindo o sistema.

Também havia materiais de construção, como areia, depositado sobre a calçada e o meio-fio o que também entope o pluvial.

Com o pluvial entupido a região passa a sofrer alagamentos até que a prefeitura escave a rua e troque os canos já que não há outra forma de remover a massa de cimento endurecida.

Essa notificação da Secretaria do Meio Ambiente será remetida nas próximas horas à promotoria específica.

Após ser fiscalizada a construtora tomou providências para limpar o que sujou.

Segundo o Página 3 apurou a disposição do governo municipal é multar todas as construtoras e outras empresas que desrespeitarem as posturas municipais.

Denúncias da comunidade, com foto e identificação do reclamante, podem ser feitas ao Página3 pelo e-mail jornal@pagina3.com.br ou pelo serviço “Fala Cidadão”.

A identidade dos reclamantes será preservada.

Como estava de manhã

Como ficou após as multas