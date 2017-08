Balneário 2030 será apresentado ao ‘trade’ turístico

Por iniciativa do Balneário Convention&Visitors Bureau os principais segmentos do turismo serão apresentados ao Mapa Temático BC 2030 nesta quarta-feira (9), a partir das 19h.

O secretário do Planejamento Edson Kratz estará no Marambaia Hotel para apresentar o projeto que pensa uma cidade mais humanizada em um curto espaço de tempo, faltam apenas 13 anos. O Mapa Temático foi o principal assunto da edição impressa do Página3 de julho (que segue nas bancas), comemorativa aos 53 anos de Balneário Camboriú.

“Espero fazer o trade turístico refletir sobre como Balneário está hoje e como poderá estar amanhã. Não é um plano de governo, e sim de cidade. É como queremos que ela esteja até 2030”, disse Kratz.

O projeto traz assuntos que estão em pauta há muito tempo como o alargamento da faixa de areia e outros novos, mais espaço para o pedestre, para arborização e a criação de mais focos turísticos.

“Queremos fazer de Balneário Camboriú uma cidade para as pessoas, mais humana, vanguardista e cultural. Ela será uma cidade com vitalidade”, disse o secretário.

O encontro tem limite de vagas, não é aberto ao público.