Balneário Camboriú terá um parque para cães dentro de dois meses

A prefeitura de Balneário Camboriú implantará um parque para cães na parte norte da avenida Brasil, dentro de dois meses.

A sugestão foi apresentada três meses atrás pelo empresário do ramo de informática Adriano Cruz ao secretário do Meio Ambiente, Ike Gevaerd, que encampou a ideia após consultar o prefeito.

Parques para cães são bastante frequentados em diversas cidades ao redor do mundo. Servem de espaço para convivência dos animais e seus donos. Cães agressivos não são aceitos.

Em consultas feitas na internet entre grupos de proprietários de cães a ideia foi bem aceita.

Na semana passada Itajaí anunciou a construção de um espaço deste tipo.

Há algumas semanas a prefeitura de Balneário vem levantando terrenos de sua propriedade para implantar praças. Algumas, na totalidade ou parcialmente, serão reservadas também para cães.

Essa primeira, em frente ao Hotel do Bosque, já tem um parque infantil e nos fundos, que se comunica com a área de afastamento do Canal do Marambaia, há espaço suficiente para o parque de cães.

As entradas serão independentes e os animais ficarão num espaço cercado. Eles precisam estar vacinados.

Quando este primeiro estiver pronto possivelmente o segundo, nas imediações do Parque Ecológico, esteja sendo finalizado.

A ideia é distribuir alguns “dog parks” pela cidade, criando espaços para os animais se exercitarem e seus donos evitarem de leva-los à praia onde podem ser vetores de doenças.

O desenho abaixo, elaborado por Adriano Cruz, dá uma ideia de como será o parque para cães: