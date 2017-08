Inscrições abertas para oficina jovem guarda-vidas

Estudantes entre 12 e 17 anos poderão se inscrever até sexta-feira (11) para o curso Jovem Guarda-Vidas, que será oferecido em parceria entre Corpo de Bombeiros Militar e Secretaria de Educação.

A prioridade será para alunos da rede pública, mas o curso é aberto a todos.

As aulas começam no dia 22 de agosto. O curso terá 64 horas-aula e tem previsão de conclusão no dia 8 de dezembro.

Segundo o tenente Marcus Vinicius Abre, comandante da 1ª Companhia /13ºBbm, haverá 25 vagas no período matutino, das 8h15 às 9h45 e 25 vagas no período vespertino, das 13h30 às 15h.

Os alunos receberão orientações diversas como natação aplicada ao salvamento aquático e materiais usados em resgate.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas diretamente no posto 4 dos guarda-vidas, na Avenida Atlântica, altura da Rua 1400.