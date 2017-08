A prefeitura identificou que cursos d´água nas praias do Estaleiro e do Estaleirinho estão sendo poluídos por esgotos domésticos e prepara uma ação para identificar e responsabilizar os poluidores.

Vistorias nos cursos d´água foram feitas dentro do projeto que pretende distinguir aquelas praias com a Bandeira Azul, um certificado de excelência ambiental.

Em breve será feita uma operação “pente fino”, numa ação conjunta entre secretaria do Meio Ambiente, Vigilância Sanitária, Secretaria de Obras e apoio da Emasa.

Na última análise da Fatma, ainda não divulgada, foi constatado problema no ponto de coleta em frente ao posto de salva-vidas no Estaleirinho. Antes não eram feitos testes de balneabilidade no local. Terão que ser feitas novas análises para então ser divulgado o resultado oficial.

Segundo o secretário do Meio Ambiente Ike Gevaerd pode não ser nada "muito grave", mas é necessário investigar.

“Temos que cortar o mal pela raiz, ainda é possível reverter este quadro. Esta fiscalização é necessária, não podemos simplesmente aguardar a implantação do sistema da Emasa. É uma questão de cidadania” destacou Ike, lembrando que poluir cursos d´água é crime ambiental.

Sobre a Bandeira Azul

Balneário Camboriú se inscreveu na fase piloto do Bandeira Azul, programa internacional de certificação ambiental de praias e marinas.

Conquistar o certificado de Bandeira Azul teria grande influência sobre o turismo. Hoje, segundo o site do programa, apenas cinco praias no país possuem essa certificação.

As praias do Estaleiro, Estaleirinho e Taquaras foram inscritas e agora a cidade tem que se adequar às exigências. Ao todo são 34 critérios que devem ser alcançados em até dois anos da fase piloto, para só então ter a bandeira hasteada.

Os requisitos se dividem em quatro linhas principais: educação ambiental, qualidade da água e de banho, segurança e gestão ambiental.

A Bandeira Azul é uma iniciativa da Foundation for Environmental Education (FEE).