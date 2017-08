Novos pontos de milho e churros começam a ser construídos

Os pontos que vendem milho, churros e alugam cadeiras e guarda-sóis na praia central vão estar de 'cara nova' na próxima temporada. O primeiro deles, junto à praça Tamandaré, deverá estar pronto nesta sexta-feira (1/9).

Os novos pontos ocuparão o mesmo espaço dos atuais (6mx3m), só que serão mais modernos, bonitos e planejados de acordo com as exigências da Vigilância Sanitária do municipio.

As paredes ganharão arte, mais uma novidade, sob responsabilidade da Fundação Cultural.

Outro fator importante é que haverá menos pontos, dos atuais 187 ficarão 144, sendo que 16 destes ainda estão sob análise.

Não haverá mais cadeiras e guarda-sois encostados nos pontos como é hoje. Eles ficarão ‘escondidos’ em espaços laterais.

Todos terão área de manipulação de alimentos, refrigerador (para guardar a massa e recheio), armários para guardar o milho, pia com água servida por equipamento móvel, atendendo orientação da Emasa, revestimento e bancadas impermeáveis. A estrutura de armários tem 90cm de altura, para não interferir no visual da praia.

A estrutura é de Steel Frame (estrutura de aço galvanizado leve revestida com placas de cimento e drywall prontas para receber pintura ou revestimentos).

O toldo imita um veleiro, uma onda, é mais resistente e harmoniza mais com a paisagem de praia.

Cada ponto vai custar de R$ 10 a R$ 15 mil, quem paga são os concessionários.

O projeto é da Associação dos Pontos de Milhos e Churros com aprovação da prefeitura.