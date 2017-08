O Conselho Gestor da APA Costa Brava que vem se reunindo desde o início do ano para debater o Plano de Manejo daquela região, recebeu nesta quarta-feira (30) o publicitário George Varela para falar da criação de um Plano de Comunicação. Porém, este não foi o único assunto importante tratado. A inclusão de novas áreas ao território da APA também foi debatida.

Segundo o presidente do Conselho Gestor e secretário do Meio Ambiente, Ike Gevaerd, foi votada na ocasião a proposta de agregar o Morro do Boi e a Costa das Orquídeas e a Praia de Laranjeiras. Agora, a sugestão será apresentada ao prefeito Fabrício Oliveira e se aprovada, passará por apreciação no Legislativo.

Essas áreas já são de amortecimento - ou seja - fazem divisa entre áreas urbanas e unidades de preservação como uma borda de proteção e por isso, possuem restrições construtivas. Caso sejam consideradas integrantes da APA, as limitações deverão ser ainda mais rígidas.

A proposta deve gerar opiniões controversas, porque existe interesse de especuladores e até de moradores em abrir espaço ao mercado imobiliário.

Plano de Comunicação

Ike e Varela ao centro

O publicitário e presidente da Fundação Cultural, George Varela, que esteve presente a convite de Ike, instigou os integrantes do Conselho a repensar as ações na criação do Plano de Comunicação, previsto no Plano de Manejo.

Ao conversar com os moradores e entender melhor o problema, George percebeu que antes de traçar uma campanha publicitária, o grupo deveria trabalhar algumas estratégias, como criação de etapas de trabalho e definição de missão e valores.

Ele explicou que não adianta gastar dinheiro com propaganda, se as ações não forem efetivas e contextualizadas. Precisa primeiro entender bem o que se quer divulgar.

“Elas já tinham dado ideias, mas faltava pensar como essas ideias se conectam, dar uma solução antes de dar o problema. Por isso passei algumas metodologias e sugeri uma parceria com a Acibalc. Eles vão mudar o pensamento, não só ali, mas de uma forma geral”, explicou Varela.

Conselho e Plano

Desde o começo do ano o Conselho Gestor trabalha na discussão do Plano de Manejo, que foi desenvolvido por uma empresa, mas não foi discutido com a comunidade.

O Plano de Manejo de uma unidade de conservação é o equivalente ao Plano Diretor. Dentre outros aspectos, ele define a ocupação e uso do solo e aponta onde e quanto se pode construir em cada área.

APA e arredores

Conforme lei sancionada no ano 2000 pelo ex-prefeito Leonel Pavan, a APA Costa Brava compreende toda a área da "Ponta das Laranjeiras e segue pelo divisor de águas de microbacias das praias de Taquarinhas, das Taquaras, do Pinho e do Estaleiro, daí seguindo à leste pelo divisor de águas da praia do Estaleirinho, que forma o limite sul desta APA, até a ponta do Malta, no limite com o Município de Itapema".

Já a Costa das Orquídeas foi criada no ano passado por decreto pelo ex-prefeito Edson Renato Dias, após um TAC com o Ministério Público.

Ela "consiste numa região montanhosa, que inicia na Ponta da Aguada, proximidades do molhe panorâmico na foz do Rio Camboriú, estendendo-se pelo início na Linha de Acesso as Praias - Interpraias, percorrendo a costa do Bairro da Barra, margeando a Avenida Hermógenes de Assis Feijó, até as margens da Rodovia BR 101, como também, estende-se pela localidade conhecida popularmente como Região da Sultepa, com início na Avenida Vereador Domingos Fonseca".