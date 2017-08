IBGE diz que Balneário Camboriú tem 135.268 habitantes

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou sua estimativa de população para todos os municípios brasileiros e Balneário Camboriú aparece como o 219º mais populoso do país, com 135.268 habitantes.

Neste total não estão incluídas pessoas que passam parte do ano aqui como proprietários de apartamentos e estudantes que frequentam universidades, mas voltam para suas cidades de origem ao término do período escolar.

As estimativas populacionais do IBGE são usadas para fins eleitorais e uma série de programas governamentais.

No Estado, Balneário Camboriú é a 11ª cidade mais populosa. Joinville lidera com 577.077 habitantes e Santiago do Sul, com apenas 1.317 pessoas fecha a lista

Nos últimos cinco anos a população de Balneário cresceu 11,8%.

O ranking completo dos municípios catarinenses é o seguinte: