Vídeo: baleias aparecem na Praia de Estaleirinho

A quarta-feira (30) amanheceu com um cenário um pouco diferente na Praia do Estaleirinho, em Balneário Camboriú: uma baleia-franca e seu filhote próximos da costa.

A reportagem foi informada que a Polícia Ambiental da capital foi acionada e vai providenciar a retirada de redes que possam eventualmente prejudicar os animais.

A Guarda Ambiental está no local e o Projeto de Monitoramento de Praias também.

Nesta época do ano as baleias são vistas com maior frequência no litoral por causa do período de reprodução.

A passagem de baleias pela região não é necessariamente uma novidade. Em junho de 1993 uma baleia cachalote chegou a encalhar na praia central. Moradores tentaram mantê-la viva jogando baldes de água, mas o animal não resistiu.

Confira nos vídeos as baleias no Estaleirinho: