Acidentes provocação mudanças no trânsito da Vila Real

A prefeitura de Balneário Camboriú informou que fará mudanças no sistema viário do bairro Vila Real, a partir da primeira semana de setembro.

As alterações foram motivadas por uma série de acidentes que a região vinha registrando. Há alguns meses o Página 3 publicou a preocupação do vereador Aldemar Bola Pereira sobre a situação no bairro.

A mudança mais significativa será a implantação do sistema binário nas paralelas: Dom Felipe e Dom Daniel, na Vila Real. A Dom Felipe terá apenas sentido norte e a Dom Daniel sentido sul.

Serão implantadas ciclovias ao longo das vias, para isso uma faixa de rolamento será extinta.

Um ponto de destaque é que com as alterações, as ruas Dom Henrique e Agrolândia deixarão de ser preferenciais nos cruzamentos com a Dom Felipe e a Dom Daniel.

A Rua Dom Henrique é uma das mais movimentadas do bairro, por isso seu principal trecho, entre a Quinta Avenida e Rua Dom Pedro, receberá ciclovia. Por isso uma faixa de rolamento também será eliminada.

O coordenador de Sinalização Viária, Eduardo Festa defende que as ciclovias implantadas na região vão abranger três escolas e quatro creches, com quase 2,5km de vias para bicicletas.

“Queremos garantir a segurança dos alunos que utilizam a bicicleta para irem à escola e também incentivar os pais a deixarem os carros em casa e também estimular a população a usar mais este meio de transporte”, declarou Eduardo.