Festa comemorou quatro décadas de CDL em Balneário Camboriú

Com a presença de autoridades municipais, entre elas o prefeito Fabrício Oliveira, o vice-prefeito Carlos Humberto Silva, vereadores e secretários municipais, a atual diretoria da Câmara de Dirigentes Lojistas, comandada pela empresária Eliane Colla, comemorou os 40 anos que a entidade está completando neste mês.

Mais de 200 pessoas, a maioria de comerciantes associados, participaram da festa, na noite de sábado, no complexo Cristo Luz.

Em seu discurso, a presidente enfatizou a importância da data, quatro décadas de historia e destacou a marcante presença da CDL no desenvolvimento da cidade.

“Em todo esse período a CDL não se limitou a cumprir somente o seu papel, de defender os interesses do comércio e oferecer capacitação e oportunidades no setor de serviços. Pelo contrário, a CDL sempre atuou de forma muito presente no desenvolvimento da cidade, incentivando a economia local”, enfatizou Eliane Colla.

A presidente segue dizendo que a CDL foi criada e mantém como prioridade nesses anos todos, trabalhar para representar bem a categoria.

“Estamos em permanente campanha para melhorar cada vez mais a qualidade de vida da cidade e das pessoas que aqui vivem”, disse.

O presidente da FCDL/SC Ivan Tauffer e o vice-presidente administrativo e financeiro da Federação Raulino Esbiteskoski marcaram presença na festa. Tauffer destacou a atuação forte da CDL de Balneário no cenário estadual.

O prefeito Fabrício Oliveira fez um discurso contundente sobre o comércio de Balneário Camboriú, sempre destacando o principal diferencial, que é o horário de funcionamento.

"Não existe em nenhum outro lugar um horário tão flexível como o praticado pelo nosso comércio, o que soma muitos pontos para uma cidade que vive do turismo”, argumentou.

Na festa foram prestadas homenagens aos ex-presidentes da entidade e empresários que se destacaram nestes 40 anos.

A diretora do SPC Luciene Vieira realizou o pré-lançamento do livro que contará a história do comércio local.O livro está em fase de produção.

A presidente Eliane com o prefeito Fabricio



Eliane Colla com o presidente da FCDL