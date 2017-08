Censo Animal vai apurar população de cães e gatos em Balneário Camboriú

A prefeitura quer saber qual é a população de cães e gatos que vivem em Balneário Camboriú. Pela primeira vez está acontecendo um Censo Animal em busca destas informações.

A diretora do Centro de Controle de Pragas Urbanas (CCPU), Geosí de Lima Matos disse que com estes dados o município poderá investir na criação de políticas públicas de saúde e proteção animal.

O Censo que começou segunda-feira está sendo aplicado pelos 80 agentes do programa Estratégia Saúde da Família (ESF), nos bairros Vila Real, Municipios, Ariribá, Nova Esperança, Barra, Nações e Estados.

“Semana passada eles receberam as orientações necessárias para aplicação do questionário que tem 11 perguntas. Basicamente se resume em dados dos donos, do animal, saber se eles são castrados ou não, se estão com as vacinas em dia, etc.”, disse Geosí.

Segundo informou, todos os dados coletados serão entregues ao Conselho de Bem Estar do Animal e a partir destes números surgirão várias iniciativas, como por exemplo, campanhas de castração.

“Depois disso serão tomadas as atitudes necessárias, para que se possa fazer um controle da situação e conter a proliferação descontrolada”, acrescentou Geosí.

Os agentes também estão orientando as famílias a não deixar seus cães e gatos soltos na rua, o que é bastante comum nos bairros. “Para evitar situações de atropelamentos, mordidas, gravidez etc…”, finalizou a coordenadora.