Balneário Camboriú simulará resposta em caso de eventos climáticos

A prefeitura de Balneário Camboriú vai promover dois simulados para avaliar a resposta em casos de eventos climáticos.

O trabalho envolverá o Grupo de Respostas de Ações Coordenadas (GRAC), integrado por representantes da Defesa Civil, Secretaria de Saúde, Secretaria de Segurança, Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, Secretaria de Administração, Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria de Educação, Secretaria de Obras, FUMTRAN, Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros.

O primeiro simulado será no dia 31 de agosto. Será um treinamento interno para definir as estratégias de cada órgão durante a situação adversa.

O diretor da Defesa Civil, Fabrício Melo, explicou que a cidade será mapeada para identificar caminhos, abrigos que podem ser abertos, simulando distâncias para resgates.

Já no dia 11 de setembro será realizado o simulado de inundação no Bairro dos Municípios, que contará com simulação de atendimento de vítimas, remoção e transporte da população atingida para o abrigo, dentre outros.

“Precisamos estar a postos para qualquer evento de grandes proporções que possa ocorrer. Como o grupo é novo, precisamos nos conhecer melhor e deixar claro qual o papel de cada um na execução do Plano de Contingência”, afirmou o diretor.