Prefeitura contrata consultoria com objetivo de economizar R$ 26 mi em um ano

A prefeitura de Balneário Camboriú contratou uma consultoria especializada para buscar o objetivo de economizar R$ 26,4 milhões ao ano em valores atuais.

A escolhida foi a Falconi Consultores de Resultados de que tem experiência nacional e internacional neste tipo de trabalho.

Os levantamentos mostraram que a prefeitura quando comparada à rotina das empresas privadas é um desastre administrativo.

Apesar de ser a maior “empresa” da cidade, com cerca de 6.000 empregados, o município não tem manuais de procedimentos, fluxos de trabalho, centros de custo e relatórios gerenciais que são rotineiros nos empreendimentos privados minimamente organizados.

A crise econômica mostrou com mais clareza a encrenca em que a prefeitura está metida: as transferências constitucionais, responsáveis por 42% das receitas da cidade, encolheram 6,2% nos últimos três anos; o Imposto Sobre Serviços (ISS) caiu 7,8% no último biênio e o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) reduziu 9,2% no mesmo período.

Por sua vez as despesas correntes aumentaram 21% nos últimos quatro anos e os gastos com pessoal chegaram a 52,9% no primeiro quadrimestre deste ano o que colocou o município à beira do limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Mudar a forma de trabalhar, adequar os procedimentos ao padrão das empresas privadas, oferecer ferramentas gerenciais, treinar o pessoal e economizar são os propósitos da consultoria contratada.

A Falconi conhece o dever de casa, atende centenas de clientes do setor público dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Seu presidente, Vicente Falconi, é um cultuado guru na área de gestão.

O prazo de execução do trabalho é nove meses e o custo da consultoria para Balneário Camboriú R$ 2,3 milhões.