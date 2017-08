O ministro do Turismo, Marx Beltrão, acompanhado do presidente da Embratur, Vinicius Lummertz e do secretário de Turismo do Estado, Leonel Pavan, reúne-se com lideranças regionais nesta quinta (24) e sexta-feira (25).

A agenda começa em Itajaí, onde haverá o lançamento da campanha “O sul é o meu destino”, que vai investir na divulgação dos estados da região sul do país.

A campanha partiu de Santa Catarina e foi defendida por Leonel Pavan. O objetivo é igualar as campanhas de divulgação ao tratamento dado ao Nordeste.

Em Balneário o ministro vai conhecer o Centro de Eventos em construção e o projeto de desenvolvimento para a cidade, que inclui o engordamento da faixa de areia.

Pavan destaca a importância da presença do ministro, para que ele veja os avanços e continue investindo no Centro de Eventos.

Agenda de quinta-feira (24)

12h - Lançamento da Campanha: “O Sul é meu Destino” seguido de almoço. Beira Rio ao lado do Centro de Eventos de Itajaí

13h30 - visita ao Centro de Eventos de Itajaí-SC

15h - Visita ao Centro de Eventos de Balneário Camboriú –SC

17h30 - Apresentação do Projeto de Alargamento da Faixa de Areia – Desenvolvimento de Balneário Camboriú

Agenda de sexta-feira (25)

9h30 - Participar do Beto Carrero Meeting 6º edição - Reunião e Debate

Pauta: O Sul é Meu Destino. Local: Teatro Acqua

Endereço: Rua Inácio Francisco de Souza, 1597 - Praia de Armação, Penha