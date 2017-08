Núcleo da Barra faz resgate da cultura local

Ontem, 22 de agosto, foi Dia do Folclore. Para resgatar e valorizar o tema, o NEI Bom Sucesso, localizado no Bairro da Barra, vem trabalhando sobre a cultura local. Na manhã desta quarta-feira (23) as professoras fizeram a alegria dos pequenos alunos apresentando o Boi de Mamão e os personagens que o acompanham: Cavalheiro, Bernuncia, Cabra e Maricota.

O NEI está se preparando para levar esse trabalho para as ruas, durante o desfile do dia 7 de setembro.

Para a gestora Shirley Machado, “trazer para a avenida a cultura, unindo gerações, homenageia nossas raízes, os pescadores, costureiras e bordadeiras, desmistificando mitos e valorizando nosso povo.

A mesma acredita que a cultura ultrapassa gerações, deixando um legado de conhecimento e aprendizado, ficando registrada na memória, a riqueza do passado, sendo esta vivenciada no presente que se faz primordial na construção do futuro, pois de experiência em experiência, de pedacinho em pedacinho é construída nossa identidade histórica”.

O Núcleo defende que através da cultura é possível unir gerações, desbravar horizontes e vencer desafios.

“Levar até a comunidade a história do bairro da Barra, berço histórico de Balneário Camboriú, é trazer a tona hábitos, costumes de nossos antepassados”, conclui.