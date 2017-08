A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) está em festa. Neste mês de agosto completa quatro décadas de fundação e neste tempo todo, desempenhou um papel importante e de destaque no desenvolvimento de Balneário Camboriú. Não se limitou a cumprir seu principal papel, que é defender os interesses do comércio e do setor de serviços, mas desde que foi criada participou ativamente na vida da cidade.

A presidente Eliane Colla destaca que a CDL tem por principio defender os interesses do setor, dos associados e das entidades parceiras, investindo em novidades na prestação de serviços e em soluções tecnológicas para os variados ramos de negócios que administra, mas está sempre marcando presença em tudo que se relaciona com o desenvolvimento e o crescimento da cidade.

"Neste período em que a economia do país dá sinais de retomar o seu desempenho, é importante destacar que a CDL oferece uma série de recursos a empresários de todos os segmentos, não apenas do varejo”, destaca a presidente.



As ferramentas oferecidas ao mercado auxiliam, por exemplo, ajudando a reduzir a inadimplência e a desenvolver o mercado de consumo. De acordo com Eliane, a entidade trabalha para que todos os setores de atividade econômica da cidade cresçam, se desenvolvam, gerem emprego e renda para a população.

“A CDL trabalha para representar bem a categoria e continuar sendo protagonista na permanente campanha para melhorar, a cada dia, a qualidade de vida da cidade e de milhares de pessoas que nela vivem”, acrescenta a presidente da entidade.

Comemoração

A data será comemorada com um jantar por adesão neste sábado (26), no Complexo Turístico Cristo Luz, em Balneário Camboriú. Na ocasião, serão homenageados os ex-presidentes da entidade e empresários que se destacaram nestes 40 anos. Durante o evento, também será feito o pré-lançamento do livro que contará a história do comércio local, ainda em fase de produção.

Interessados em participar devem procurar a sede da entidade para adquirir o seu convite.