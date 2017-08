A avenida Atlântica será fechada nesta terça-feira, a partir das 7h30, para obras de pavimentação entre as ruas 3900 e 3100. O trânsito será desviado pela avenida Normando Tedesco (Beira Rio). A intervenção faz parte do pacote de recuperação do asfalto de diversas ruas da cidade, em um investimento de pouco mais de R$ 5 milhões.

Neste trecho da Atlântica o pavimento está seriamente comprometido devido a erros de execução na galeria de águas.

Entre refazer toda a galeria e asfaltar de novo os técnicos da prefeitura optaram pelo asfalto, confiando que quando ele voltar a apresentar defeitos já estará em andamento a obra de alargamento da praia central.

Alguns trechos mais críticos foram recuperados, mas outros é necessário recuperar, o que será feito a partir de amanhã.

Outros pontos

Na primeira etapa da requalificação asfáltica, prevista para ser executada em 30 dias, serão consumidas 2.000 toneladas de asfalto a quente.

Conforme divulgado hoje pela prefeitura, além da Atlântica, estão no cronograma: "Terceira Avenida, cruzamentos das ruas 2500 e 2550; e rótulas da 3100 (mais entorno sentido norte) e 3300 (mais trecho Terceira Avenida até Avenida Brasil)".

Essa etapa abrange ainda trechos da Avenida do Estado: duas áreas na travessia próximo à Rua 10 até travessia próximo à Rua Albânia; Rua Venezuela até a Rua Protásio Caetano; bifurcação com Rua Antônio Bitencourt, e frente da Rua Osmar Souza Nunes.

Trechos da Martin Luther (Binário) – início da Avenida das Flores e em frente ao Paço Municipal; da Avenida Santa Catarina, dois trechos em frente ao shopping; Rua Acre – da Avenida das Flores à Santa Catarina, e um trecho de 600 metros da Rua Edgar Linhares, no Nova Esperança, também serão contemplados.

Fases seguintes

Na segunda e a terceira etapas, com duração até novembro, o consumo de asfalto previsto é 8.000 toneladas. Esta fase vai contemplar ruas do Nações, Vila Real, Centro, Municípios, Praia dos Amores e Ariribá.