Ruas do Municípios estão recebendo Esforço Concentrado

O Bairro dos Municípios recebe nesta quinta e sexta o mutirão do Esforço Concentrado, uma ação em conjunto com diversas pastas, comandada pela Secretaria de Obras. Nesta sexta, o prefeito Fabrício Oliveira deve estar presente.

Integrantes da Saúde, Segurança, Inclusão Social através do Resgate Social, Planejamento, Fazenda e Obras atuam nas ruas identificando e buscando a solução de problemas, especificamente nas ruas Corupá e Bom Retiro.

Ao mesmo tempo que são realizados reparos e limpezas, a comunidade é ouvida, estabelecimentos são fiscalizados e agentes da saúde orientam moradores.

A Secretaria Obras informa que o Esforço Concentrado conserta, limpa e organiza a cidade e desde o começo do mês está atuando com mais intensidade no bairro.