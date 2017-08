Vereador Meirinho lança projeto para parklets em Balneário

A iniciativa é do vereador André Meirinho que transformou em projeto de lei as sugestões que estão chegando ao seu gabinete a respeito do assunto. Na semana passada, ele recebeu o arquiteto Juliano Ribas que o apresentou ao manual parklet de São Paulo. “Também aproveitamos alguns ítens da legislação existente em Florianópolis e esperamos debater com a prefeitura, vereadores e comunidade para ir adequando o que é bom para nossa cidade”, disse o vereador ao Página3.

O básico, segundo ele, é criar espaços de convivência e desta forma valorizar o pedestre.

O projeto vem de encontro às ideias lançadas no Mapa Temático Balneário Camboriú 2030, onde aparecem com frequência esses espaços para humanizar mais a cidade e desestimular o uso de carros no centro.

Parklets são espaços de uso comum para leitura, descanso, bate-papo, que ocupam vagas de estacionamento em vias públicas pré-definidas.

Eles possuem floreiras, bancos, mesas, lixeiras, paraciclos, etc.

O parklet foi criado na cidade de São Francisco, Califórnia, em 2005. A iniciativa surgiu em meio ao Parking Day, evento em que se debateu a importância da conscientização do uso do automóvel em relação à sustentabilidade e a utilização de espaços públicos pelas pessoas.

Como será?

De acordo com a proposta, pessoas físicas ou jurídicas podem protocolar seus pedidos de autorização para instalação em vias a serem definidas pelo Executivo. Os custos de instalação, manutenção e retirada são de responsabilidade do proponente. Os projetos deverão seguir regras específicas, como a ocupação de no máximo duas vagas e a utilização obrigatória de materiais recicláveis ou madeiras certificadas, por exemplo.

Caso a quantidade de propostas seja superior aos espaços disponibilizados, o município poderá realizar licitações com arrecadação de recursos, bem como a possibilidade de aplicação da Lei Nº 3.907/2016, que trata da cessão onerosa do direito à denominação de espaços e concessão de uso de espaços públicos para publicidade.

Meirinho considera este um ‘grande diferencial’ para uma cidade em busca de sustentabilidade. “Funciona no mundo todo e esse ambiente pode favorecer o comércio inclusive. Em Nova Iorque por exemplo as vendas em comércios próximos a estes espaços cresceram 14%. Cidades como São Paulo, Belo Horizonte e Florianópolis já possuem regulamentação, que inclusive consultamos na confecção do projeto”, detalhou o vereador.

E o nome?

Os parklets estão ganhando novas denominações no país. No Rio, são chamados ‘Parada Carioca’; em Belo Horizonte ‘Vaga Viva’ e em Balneário Camboriú também poderão ganhar um nome que os caracterize de acordo com a 'cara da cidade'. O vereador já pensa em fazer uma enquete para escolher um nome depois que o projeto for aprovado.

Agora o projeto seguirá para as comissões, mas o vereador faz questão de dizer que está aberto para contribuições da comunidade, vereadores e Executivo. “Assim como faremos uma audiência pública para debater o Estatuto do Pedestre, podemos fazer uma para discutir o projeto dos parklets. É importante ouvir a comunidade”.