Construção civil de BC apresenta saldo positivo no semestre

Diferente de outros mercado brasileiros, a construção civil de Balneário Camboriú fechou o semestre com saldo positivo de vagas. De acordo com levantamento do Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon), no primeiro semestre do ano foram contratadas 2.083 pessoas contra 1.957 demitidas no mesmo período, gerando um saldo positivo de 126 vagas.

O presidente do Sinduscon, Nelson Nitz comemorou os números, ao constatar que Balneário segue contratando mais do que demitindo e comparando com o cenário nacional, que registra hoje 400 mil postos de trabalho fechados no setor.

“Balneário tem tradição em construção civil, não é uma atividade nova para os empresários. Isso significa que as empresas tem experiência, tanto de mercado quanto de realidade brasileira. Os cenários em nosso país são extremamente dinâmicos, e para muitos dos empresários que hoje estão nos postos de comando das construtoras, esta não é a primeira crise que enfrentam”, disse Nitz.

Outro dado interessante refere-se ao perfil dos empregados no setor. Os índices apontam que 95% do saldo positivo é composto por pessoas do sexo masculino. Os números são do Portal Setorial da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (FIESC).

“É um excelente indicador para acompanharmos o mercado. Em nossa região temos nos empenhado forte para manter os postos de trabalho, mas a tradição de qualidade e confiança em nossas obras também tem sido um importante diferencial nesta balança”, finaliza Nitz.