Secretário esclarece dúvidas sobre restrições no Parque Ecológico

Desde que o Parque Natural Raimundo Malta, no Bairro dos Municipios, reabriu para visitação, em julho, surgiram vários questionamentos de moradores sobre algumas restrições, a principal delas, que não pode levar cães para passear no local. Também não pode andar de bicicleta e nem jogar bola no parque.

Nada disso era permitido desde que o parque foi criado há mais de duas décadas. Mas porque ele ficou fechado para melhorias, manutenção e reformas, algumas pessoas entenderam que seria criado um espaço para levar seus animais de estimação.

O secretário do Meio Ambiente Ike Gevaerd explicou que o parque é uma unidade de conservação integrada ao Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC). “Não são permitidos animais domésticos e um dos motivos é o conflito com a fauna que lá vive (cotias, capivaras, graxains, coatis, aves em geral etc)”, disse.

Da mesma forma, em unidades de conservação não é permitido o uso de bicicletas, bola e equipamentos que podem perturbar a presença dos que frequentam o local em busca de tranquilidade e de contemplação da natureza.

Festinhas de aniversário que ocorrem com frequência, em formato de piquenique, são permitidas, desde que seja consultado setor competente da secretaria.

O secretário explicou que está em estudo a implantação de um parque para cães nas proximidades do parque ecológico.

“Será um espaço específico, só deles. Para quem quer andar de bike ou jogar bola, o secretário lembrou que na mesma rua do parque tem uma pista de bicicross e um campo de futebol que talvez possam ser usados, desde que a Fundação Municipal de Esportes seja consultada.