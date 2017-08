Prefeitura finalmente remove o deck do Morro do Careca

Funcionários da prefeitura estão removendo desde ontem o deck do Morro do Careca, construído no governo Rubens Spernau e que foi arruinado por falta de manutenção.

O principal responsável pela falta de manutenção, o ex-prefeito Edson Piriquito, dias atrás publicou um vídeo em redes sociais reclamando das condições do deck.

Desde fevereiro o deck estava interditado, fato que gerou reclamações da comunidade e levou à prefeitura, depois de meses de demora, a removê-lo porque o material está inaproveitável.

O erro do governo atual é que após cinco meses da constatação da falta de condições para recuperar o deck ainda não tomou providências para instalar um novo.

Isso deve demorar porque depende de projeto, licitação e execução da obra.

Corre o risco do deck, um dos pontos turísticos mais elogiados pelos visitantes, não ficar pronto para a temporada.