Prefeitura e Câmara aderem à campanha de Natal

A Câmara de Vereadores e a Prefeitura de Balneário Camboriú estão apoiando o Mutirão de Natal da Ação Solidária Adventista (ASA). Estão sendo arrecadados alimentos não perecíveis, que serão entregues para famílias carentes da região.

O Mutirão de alimentos acontece desde 1994 em toda a América do Sul. O objetivo principal é ajudar aqueles que precisam. “Nesse período de festas intensificamos os trabalhos, porque as pessoas estão mais solidárias e dispostas a ajudar. Graças a esse espírito solidário, muitas toneladas de alimentos e roupas são arrecadadas, sendo possível oferecer ajuda por um longo período para diversas pessoas”, diz o voluntário da ASA, Fernando Santos Júnior.

As doações podem ser feitas na Prefeitura ou na Câmara, onde estão caixas coletoras. Na prefeitura de segunda a sexta-feira das 12h às 17h e na Câmara das 13h às 19h. Até dia 20 de dezembro.

A Administração Municipal informa que se alguma outra entidade estiver patrocinando campanhas do tipo e quiser utilizar prédios municipais como postos de coleta, basta solicitar autorização junto ao Gabinete do Prefeito, via ofício.

Mais informações pelo site www.mutiraodenatal.com.br