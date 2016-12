Está aberto o edital de chamamento para artistas que tenham interesse em se apresentarem no Réveillon Show de Balneário Camboriú de forma gratuita. As inscrições seguem até o próximo dia 16.

Segundo informações da assessoria da Secretaria de Turismo, as apresentações iniciam no dia 26 de dezembro de 2016 e seguem até 1º de janeiro de 2017. Os shows ocorrerão em um palco na Praça Almirante Tamandaré, na Avenida Atlântica, entre 19h e 22h30.

A prefeitura não pagará nada para os artistas, apenas está cedendo esse espaço para eles apresentarem seus trabalhos ao público.

O edital com todas as regras pode ser conferido em https://goo.gl/1X3r3c. As inscrições devem ser feitas diretamente na sede da Sectur, que fica na Rua 2.850, nº 566, no Centro de Balneário Camboriú. Os atendimentos acontecem de segunda a sexta-feira, das 13h às 19h.

Informações: 3367-8122.

Fogos garantidos

Apesar do corte de gastos para contratar artistas, a prefeitura já garantiu o grande espetáculo da noite, que será o show de fogos, ao custo de pouco mais de R$ 1,7 milhão. A empresa vencedora da licitação foi a Vision Show, de Florianópolis.

O Réveillon Show será realizado a partir da zero hora do dia 1º de janeiro, e oferecerá um show com pelos menos 15 minutos de duração, no céu da orla central. Serão 20 toneladas de material, distribuídos em 10 balsas que serão ancoradas entre a Barra Sul e o Pontal Norte, a uma distância aproximada de 400 metros da praia.

O diferencial desse ano, além das novidades em pirotécnica ainda não reveladas, serão as estruturas de suporte para os tubos que lançarão os fogos. Segundo explicou o proprietário da Vísion, Marcelo de Andrade, elas são fabricadas em ferro e aço.

“Esse tipo de base suporta grandes impactos em lançamentos e evita eventuais problemas como incêndio nas balsas. No Brasil, acredito que somente nossa empresa use esse tipo de base pesada. Elas exigem guinchos com alto poder de tracionamento”, disse Marcelo durante aprovação das amostras.