A primeira edição do Administradores de Sucesso vai acontecer na segunda-feira (11), na Faculdade Avantis, com a participação de profissionais bem sucedidos, que vão falar sobre sua experiência.

O encontro foi criado para comemorar o Dia do Administrador (9) e, segundo a coordenadora do curso de Administração da Avantis, Gabriella Depiné Poffo, o objetivo é estimular o aprendizado do empreendedorismo junto aos acadêmicos.

As palestras começam às 19h. O evento é aberto à comunidade, mas as vagas são limitadas.

Confira os empreendedores confirmados:

Afonso Henriques Ferreira Monteiro (Irmãos Fischer) - Vai abordar o tema “Sustentabilidade na Construção”.

Bruna Camila Vieira (Café Du Centre) - Vai contar como ela e a sua irmã, Ana Paula, montaram uma rede de franquias em Itapema que, em apenas três anos, abriu 15 lojas pelo Brasil e uma unidade em Londres.

Antônio José Koch (Koch Supermercados) - Vai falar sobre as estratégias do grupo. A rede está entre as três maiores do setor em faturamento no Estado e projeta um crescimento de 25% do faturamento neste ano, além de abertura de duas outras unidades, uma em Navegantes e outra em Itapema.

Christopher Allen Stoner (SantaCosta) - Vai abordar o desenvolvimento do projeto, fenômeno no litoral catarinense, as camisetas que reverenciam os nomes das praias e se tornaram sucesso de vendas, e sobre o conceito que a marca alcançou.

Morgana Santana (youtuber) - Vai falar sobre como se tornou uma das principais influencers digital da região, com quase 500 mil inscritos no seu canal do YouTube. Ela iniciou sua trajetória com apenas 14 anos, compartilhando dicas para festas de 15 anos. Hoje, aos 19, ela aborda os mais variados assuntos do universo feminino, como moda e dicas de beleza e tem no canal do Youtube sua principal fonte de renda.

Durante o evento haverá estande dos produtos da SantaCosta, Pré-Requisito e dos cosméticos Jeunesse.

Para participar dos painéis, basta se inscrever pelo site: http://eventos.avantis.edu.br/